Hasenhüttl signalisiert Bereitschaft für neuen Vertrag

Leipzig Trainer Ralph Hasenhüttl hat Klarheit in den Stand der Verhandlungen um einen neuen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig gebracht und seine Bereitschaft für eine Verlängerung deutlich gemacht.

"Jetzt ist der Verein am Zug, mir ein Angebot zu unterbreiten", sagte der 50-Jährige: "Das ist bis jetzt noch nicht passiert." Hasenhüttl erläuterte in der Pressekonferenz zum Bundesliga-Montagsspiel gegen Bayer 04 Leverkusen erstmals konkret die Abläufe der bisherigen Zusammenkünfte. "Ich habe im Dezember in dem ersten Gespräch definitiv noch nicht gewusst, wie und in welcher Richtung es irgendwann weitergehen soll hier", sagte Hasenhüttl. Es war die Zeit, als RB als Dritter aus der Champions League ausgeschieden war. "Drei Monate später sind wir alle, ich auch, eine große Erkenntnis weiter, dass es sehr wohl möglich ist."

Er kann mit seiner Mannschaft am 12. April beim Rückspiel auswärts gegen Olympique Marseille den Einzug ins Halbfinale der Europa League schaffen. "Mir selbst war es wichtig zu sehen, wie sich die Mannschaft weiter entwickelt. Ob man in der Lage ist, mit meiner und der Arbeit des Trainerteams, die Mannschaft dorthin zu bekommen, dass man auch mit diesen jungen Spielern auf internationalem Niveau mitzuhalten kann."

Nun wisse er, dass das möglich sei. "Das habe ich in dem letzten Gespräch mit dem Verein ganz klar so artikuliert", sagte Hasenhüttl. Sein aktueller Vertrag endet im Juni 2019. Er war im Sommer 2016 vom FC Ingolstadt zum damaligen Erstliga-Aufsteiger nach Leipzig gekommen und hatte RB gleich zur Vizemeisterschaft und in die europäische Meisterklasse geführt.