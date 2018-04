Springreiter starten ohne Siegchance beim Weltcup-Finale

Paris Die beiden deutschen Springreiter beim Weltcup-Finale reiten ohne Chance auf den Gesamtsieg. Marcus Ehning und Daniel Deußer liegen vor den beiden Abschlussrunden in Paris gleichauf auf Rang 15. "Das wird nicht mehr für ganz vorne reichen", sagte Bundestrainer Otto Becker. "Es geht darum, sich noch ein bisschen nach vorne zu kämpfen." In der Gesamtwertung führt die US-Amerikanerin Elizabeth Madden mit Breitling vor dem in der Nähe von Bonn lebenden Schweden Henrik von Eckermann mit Mary Lou.

