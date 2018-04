„Tschechien war einfach zu gut“

Angelique Kerber suchte Halt. Immer wieder blickte sie in Richtung Trainerbank, flehend fast, so als würde sie von dort, wo ihr persönlicher Cheftrainer Wim Fissette und Teamchef Jens Gerlach saßen, die Antwort auf all die Aufgaben erhoffen, die ihr Petra Kvitova stellte. „Atemlos“ quäkte über die...