DFB: Voss-Tecklenburg übernimmt als Bundestrainerin

Frankfurt Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sich seine Wunschkandidatin geangelt: Martina Voss-Tecklenburg (50) wird neue Bundestrainerin der Frauen-Nationalmannschaft. Wie der Verband am Donnerstag verkündete, löst die derzeitige Schweizer Nationaltrainerin den Interimscoach Horst Hrubesch nach der WM-Qualifikation im Herbst ab und erhält einen Vertrag bis einschließlich zur EM 2021.

Unterstützt wird die 125-malige Nationalspielerin von einer weiteren ehemaligen DFB-Spielerin. Britta Carlson (40), seit 2012 Co-Trainerin beim deutschen Meister VfL Wolfsburg, übernimmt den Job als Assistentin und wird diese Funktion bereits beim Testspiel in Kanada am 10. Juni an der Seite von Hrubesch ausüben. sid