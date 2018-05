Rummenigge rühmt FC Bayern - Neues Ziel: Double gewinnen

Madrid Karl-Heinz Rummenigge hat die Fußball-Profis des FC Bayern trotz des verpassten Einzugs in das Champions-League-Endspiel gerühmt. "Wenn ich einen Hut aufhätte, würde ich ihn ziehen und mich vor der Mannschaft verneigen", sagte der Vorstandsvorsitzende nach dem 2:2 im Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid in seiner Rede beim Bankett im Mannschaftshotel. Rummenigge richtete den Blick aber auch schon nach vorne auf das letzte Saisonspiel am 19. Mai in Berlin gegen Eintracht Frankfurt: "Ich glaube, es ist jetzt in unserer Verantwortung und das Ziel, dass wir zumindest das Double gewinnen."

