Der „Diamant“ erfüllt sich seinen Traum

Ja, sagt Dominik Kahun, manchmal müsse er sich schon kneifen. „Es könnte nicht besser sein“, meint der Eishockey-Nationalspieler nach dem Training in der WM-Arena in Herning und lässt in Gedanken die letzten drei Monate Revue passieren. „Mein Traum war es, bei Olympia dabei zu sein. Den hab‘ ich...