"Macher, Mensch, Legende": Assauer-Film feiert Premiere

Gelsenkirchen Der Dokumentarfilm über das Leben von Schalkes Manager-Legende Rudi Assauer ist in Gelsenkirchen uraufgeführt worden. Rund 25 000 Zuschauer kamen am Abend in die Arena, um die bewegende 90-minütige Hommage mit dem Titel "Rudi Assauer - Macher, Mensch, Legende" auf vier großen Leinwänden zu verfolgen. Auch der seit Jahren an Alzheimer erkrankte Assauer war anwesend. Der geplante Zuschauer-Weltrekord und ein Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde wurden allerdings verfehlt. Die Bestmarke für das "größte Publikum bei einer Filmpremiere" liegt in Mexiko bei 43 624 Besuchern.

