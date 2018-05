Bottas im Training schneller als Hamilton und Vettel

Barcelona Valtteri Bottas hat zum Trainings-Auftakt des Großen Preises von Spanien die Bestzeit aufgestellt. Der 28 Jahre Finne verwies in der ersten Formel-1-Einheit seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton auf den zweiten Platz und Sebastian Vettel im Ferrari auf Rang drei.

WM-Spitzenreiter Hamilton war auf seiner schnellsten Runde auf dem 4,655 Kilometer langen Circuit de Barcelona-Catalunya 0,849 Sekunden langsamer als Bottas. Vettel, WM-Zweiter mit vier Punkten Rückstand auf den britischen Titelverteidiger, fehlten 0,950 Sekunden auf Bottas. Vierter wurde der Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Dessen australischer Teamkollege kam von der Strecke ab und musste das Training vorzeitig beenden. Nico Hülkenberg wurde im Renault 17. und lag damit nur zwei Plätze vor Robert Kubica bei dessen Trainings-Comeback.

Zum ersten Mal seit Ende 2010 absolvierte der Pole wieder ein offizielles Formel-1-Training. Der 33-Jährige belegte im Williams den vorletzten Platz, Kubicas Rückstand auf Bottas betrug 3,362 Sekunden. Immerhin war er damit aber noch schneller als Teamkollege Lance Stroll.

Kubica war im Februar 2011 bei einer Rallye in Italien verunglückt und hatte sich vor allem am rechten Arm und an der Hand schwere Verletzungen zugezogen. Trotz der Beeinträchtigungen kämpfte sich Kubica zurück in die Formel 1 und bekam ein Engagement als Ersatzpilot bei dem britischen Traditionsteam.