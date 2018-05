Deutsches Eishockey-Nationalteam bei WM vor Vorrunden-Aus

Herning Das deutsche Eishockey-Nationalteam hat bei der Weltmeisterschaft in Dänemark seine vierte Niederlage hinnehmen müssen und nur noch theoretische Chancen auf das Viertelfinale. Gegen Lettland verlor die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm trotz einer engagierten Leistung mit 1:3. Damit benötigt der stark veränderte Silbergewinner am Sonntag gegen den zweimaligen Weltmeister Finnland sowie am Dienstag gegen gegen Top-Favorit Kanada Siege, um doch noch auf den Einzug in die K.o.-Runde hoffen zu können.

