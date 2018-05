Argentinien mit Stars wie Messi, Higuain und di Maria zur WM

Buenos Aires Angeführt von Superstar Lionel Messi und mit einigen erfahrenen Akteuren geht Argentiniens Nationalmannschaft in die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland.

Nationaltrainer Jorge Sampaoli gab das 23-köpfige Aufgebot, das auch einige Überraschungen beinhaltet, am Verbandssitz bei Buenos Aires bekannt.

Neben Messi sind auch langjährige feste Größen wie die Offensivspieler Ángel di Maria, Gonazalo Higuain und der angeschlagene Sergio Agüero, Mittelfeldabräumer Javier Mascherano und Torwart Sergio Romero mit dabei. Zudem berief Sampaoli auch Lucas Biglia, der sich Ende April noch eine schwerere Rückenverletzung zugezogen hat.

"Ich will eine argentinische Mannschaft, die Fußball spielt", sagte der Nationalcoach: "Mein Ziel ist es, die individuellen Stärken noch zu verbessern, um eine großartige WM zu spielen." Auf Torjäger Mauro Icardi von Inter Mailand verzichtete Sampaoli, der bis zum Stichtag am 4. Juni allerdings immer noch Korrekturen am Kader vornehmen kann.

Er habe auch schon mit Messi gesprochen und dessen Begeisterung gesehen für das, was kommt, berichtete Sampaoli. Physisch sei der 30 Jahre alte Star der Argentinier auch in einer guten Verfassung. Für die Albiceleste beginnt die WM am 16. Juni in Moskau gegen Island. Fünf Tage später heiß der Gegner in Nischni Nowgorod Kroatien, das letzte Gruppenspiel bestreitet der Vize-Weltmeister am 26. Juni in St. Petersburg gegen Nigeria.

Das WM-Aufgebot von Argentinien:

Tor: Sergio Romero (Manchester United), Wilfredo Caballero (FC Chelsea), Franco Armani (River Plate)

Abwehr: Nicolás Otamendi (Manchester City), Marcos Rojo (Manchester United), Federico Fazio (AS Rom), Nicolás Tagliafico (Ajax Amsterdam), Marcos Acuña (Sporting Lissabon), Gabriel Mercado (FC Sevilla), Cristian Ansaldi (FC Turin)

Mittelfeld: Javier Mascherano (Hebei Fortune), Éver Banega (FC Sevilla), Giovani Lo Celso (Paris Saint-Germain), Maximiliano Meza (Independiente), Manuel Lanzini (West Ham United), Ángel Di María (Paris Saint-Germain), Lucas Biglia (AC Mailand), Cristian Pavón (Boca Juniors), Eduardo Salvio (Benfica Lissabon)

Sturm: Lionel Messi (FC Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuaín (Juventus Turin), Paulo Dybala (Juventus Turin)