HSV: Becker und Krösche sind Kandidaten als Sportvorstand

Hamburg Beim erstmals abgestiegenen Hamburger SV naht die Entscheidung über eine Neubesetzung der vakanten Vorstandsposten. Gute Chancen als Sportchef werden dabei nach übereinstimmenden Medienberichten Ralf Becker von Holstein Kiel und Markus Krösche vom Fußball-Zweitliga-Aufsteiger SC Paderborn zugerechnet.

Becker vermied nach der 0:1-Niederlage im Relegations-Rückspiel gegen den VfL Wolfsburg und dem verpassten Bundesliga-Aufstieg mit Holstein eine Aussage zu seiner Zukunft. Der 47-Jährige besitzt an der Förde einen Vertrag bis 2019. Auch bei Krösche (37) könnten schwierige Verhandlungen anstehen. „Ich kann mir gerade keine Summe vorstellen, für die ich ihn gehen lassen würde“, sagte SCP-Chef Wilfried Finke der Hamburger Morgenpost über seinen Geschäftsführer Sport.

Am Wochenende will sich der Aufsichtsrat des HSV zusammenfinden. Dann dürfte das Gremium auch über einen möglichen Wechsel von Bernd Hoffmann an die Vorstandsspitze beraten. Wie Hamburger Medien berichten, könnte der aktuelle Aufsichtsratschef und Präsident des Gesamtvereins für eine Übergangszeit ins operative Geschäft bei dem Zweitligisten wechseln. sid