Löw eröffnet Trainingslager - Bierhoff: "Sind gewarnt"

Eppan Der Bundestrainer wird am Donnerstag das Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Südtirol offiziell eröffnen.

Joachim Löw will ab 12.30 Uhr in der Sportzone Rungg, wo sich das DFB-Team bis zum 7. Juni für die WM in Russland fit macht, bei einer Pressekonferenz seine Pläne für die WM-Vorbereitung genauer erläutern. "Es ist die große Herausforderung und der Reiz, den WM-Titel zu bestätigen, die Emotionen dieses Triumphes noch einmal zu haben. Meine Motivation hat sich in den vergangenen Jahren sogar noch gesteigert", hatte Weltmeistercoach Löw schon zuvor erklärt.

Fokussiert arbeiten und als Team wachsen - das sind die zwei grundlegenden Aufgaben für die Spieler des vorläufigen WM-Kaders in der Großgemeinde Eppan. "Wir wissen, welche Schwierigkeiten die Weltmeister bei den letzten drei Turnieren hatten. Da sind wir gewarnt, müssen aufpassen", bemerkte Manager Oliver Bierhoff und schloss an: "Aber bei der Qualität der Spieler haben wir den Anspruch und den Wunsch, den Titel zu verteidigen."

1990 und 2014 hatten sich deutsche Mannschaften ebenfalls in Norditalien auf die WM vorbereitet und danach den WM-Titel geholt. Mit Aberglaube habe die Rückkehr nach Eppan aber wenig zu tun, bemerkte Bierhoff: "Nein, dann hätten wir nicht hierher kommen dürfen. Wir hatten 2010 zwar Erfolg, sind aber in Südafrika nur Dritter geworden." Diesmal soll wieder der Triumph gelingen, wenn am 15. Juli in Moskau das WM-Finale ausgetragen wird.