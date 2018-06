Eintracht spielt auch montags

Auch die 3. Fußball-Liga bekommt von der Saison 2018/19 an das bei vielen Fans äußerst unbeliebte Montagspiel. Wie die „Neue Osnabrücker Zeitung“ in ihrer Freitagausgabe berichtet, soll künftig an allen Spieltagen außerhalb einer Englischen Woche eine Partie am Montag um 19 Uhr angepfiffen werden. ...