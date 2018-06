Bad Tölz Profi-Boxer Robin Krasniqi ist Europameister. Der 31 Jahre alte Supermittelgewichtler erkämpfte den Titel in der Nacht in Bad Tölz durch einen einstimmigen Punktsieg über den Russen Stanislaw Kaschtanow. Für den Münchner war dies der 48. Sieg in seinem 53. Profikampf. Für den im Kosovo gebürtigen Boxer ist dies der größte Erfolg seiner fast 13 Jahre andauernden Karriere. Zuvor hatte Krasniqi zweimal vergeblich nach einem WM-Titel gegriffen.

