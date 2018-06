DFB-Elf gewinnt mit 2:1 gegen Saudi-Arabien

Leverkusen Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in ihrem letzten Testspiel vor der Abreise zur Weltmeisterschaft einen Pflichtsieg verbucht. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw konnte beim 2:1 gegen WM-Außenseiter Saudi-Arabien aber nur streckenweise überzeugen. Timo Werner brachte die DFB-Auswahl in Leverkusen in der 8. Minute in Führung, kurz vor der Pause traf Omar Hausawi ins eigene Tor. Den Treffer für die Saudis erzielte Taissir Al-Dschassim im Nachschuss nach einem von Marc-André ter Stegen gehaltenen Elfmeter.

