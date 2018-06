Kanadier Raonic zieht ins Stuttgarter Endspiel ein

Stuttgart Der frühere Wimbledon-Finalist Milos Raonic hat beim ATP-Tennisturnier in Stuttgart Vorjahressieger Lucas Pouille gestoppt und spielt bei seiner ersten Teilnahme um den Titel. Der 27-jährige Kanadier gewann das erste Halbfinale des MercedesCups 6:4, 7:6 (7:3). In 1:34 Stunden machte der ehemalige Top-Ten-Spieler sein erstes Finale in diesem Jahr perfekt.

Im dritten Duell mit dem Franzosen behielt Raonic vor allem dank seines starken Aufschlags und 19 Assen zum dritten Mal die Oberhand. Im gesamten Turnier hat der Weltranglisten-35. noch nicht einmal seinen Aufschlag abgegeben.

Der an Nummer sieben gesetzte Raonic fordert nun am Sonntag den topgesetzten Schweizer Roger Federer oder den Australier Nick Kyrgios. Der an zwei gesetzte Franzose Pouille, der seit diesem Jahr vom zurückgetretenen Tommy Haas mitbetreut wird, hatte 2017 das Endspiel gegen den Spanier Feliciano Lopez für sich entschieden. Das mit 729.340 Euro dotierte Rasen-Turnier von Stuttgart dient der Vorbereitung auf Wimbledon, das am 2. Juli beginnt.