Federer erreicht in Halle erneut im Finale

Halle/Westfalen Roger Federer steht bei den Gerry Weber Open erneut im Finale. Die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste setzte sich im Halbfinale mühevoll mit 7:6 (7:1), 7:5 gegen den Qualifikanten Dennis Kudla aus den USA durch.

Für den Schweizer Federer war es rund eine Woche nach seinem Triumph beim Turnier in Stuttgart und der Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste der 20. Sieg auf Rasen in Serie. Der 36 Jahre alte Titelverteidiger könnte am Sonntag im Endspiel (13.00 Uhr) bei der Wimbledon-Generalprobe seinen zehnten Turniersieg im westfälischen Halle feiern.