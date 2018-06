Dankert und Zwayer als Video-Assistenten im WM-Einsatz

Moskau Die deutschen Schiedsrichter Bastian Dankert und Felix Zwayer sind erstmals bei dieser Fußball-WM in Russland bei unterschiedlichen Spielen als Video-Assistenten im Einsatz. Der Rostocker Dankert unterstützt bei der Partie zwischen Australien und Peru heute in Sotschi wie auch Mark Borsch den Chef-Videoschiedsrichter Danny Makkelie aus den Niederlanden. Auf dem Rasen ist Sergej Karasew aus Russland als Referee nominiert. Der Berliner Zwayer arbeitet beim Spiel von Island und Kroatien in Rostow am Don dem Chef-Video-Assistenten Paolo Valeri aus Italien zu.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder