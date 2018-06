Löw lässt Zukunft als Bundestrainer weiter offen

Frankfurt Bundestrainer Joachim Löw hat auch nach der Rückkehr nach Deutschland offengelassen, ob er trotz des erstmaligen WM-Vorrunden-Scheiterns einer deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Amt bleibt. "Jetzt brauchen wir Zeit und ein paar Gespräche, dann werden wir klare Antworten geben", sagte Löw nach der Landung der Mannschaft auf dem Flughafen in Frankfurt. Er erklärte erneut, dass er die Verantwortung dafür übernehme, dass die Mannschaft nicht in Form gewesen sei. Löw sieht auch die Aufarbeitung für die Ursachen in seiner Zuständigkeit. Es brauche jetzt klare Veränderungen.

