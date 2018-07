Ex-Bayern-Torhüter Pfaff glaubt: Belgien wird Weltmeister

Brasschaat Der langjährige Bayern-Torhüter Jean-Marie Pfaff glaubt bei der WM in Russland an den Titelgewinn für sein Heimatland Belgien. "Wenn wir es jetzt nicht werden, werden wir es nie", sagte der 64-Jährige der dpa: "Frankreich im Halbfinale ist ein sehr starker Gegner. Aber ich glaube, dass das Endspiel Belgien gegen England heißt. Und dass wir dann gewinnen werden. Bisher waren wir die beste Mannschaft im Turnier." 1986 stand Pfaff im Tor der Belgier, als diese bei der WM in Mexiko mit Platz vier den besten größten WM-Erfolg der Verbandsgeschichte erreichten.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder