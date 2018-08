Mick Schumacher gewann in Silverstone. Foto: dpa

Schumacher gewinnt in Silverstone zweites Formel-3-Rennen

Silverstone Mick Schumacher hat sein zweites Formel-3-Rennen gewonnen. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher setzte sich im zweiten Lauf des Tages in Silverstone vor dem Esten Jüri Vips und Jonathan Aberdein aus Südafrika durch.

Für den 19 Jahre alten Prema-Piloten aus Deutschland war es drei Wochen nach seinem Premierenerfolg in Spa-Francorchamps der zweite Sieg in der Nachwuchsklasse. "Was für ein Gefühl", sagte ein jubelnder Schumacher, der im ersten Lauf des Tages noch nach einem Reifenschaden ausgeschieden war.