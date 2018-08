München Der ehemalige DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger traut Bundestrainer Joachim Löw zu, die deutsche Nationalmannschaft nach dem Vorrunden-Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland wieder zurück in die Weltspitze zu führen. "Ich bin froh, dass Joachim Löw weitermacht", sagte der 34-jährige Schweinsteiger in München, wo sich der Profi von Chicago Fire auf sein Abschiedsspiel gegen seinen Stammverein FC Bayern am Dienstagabend in der Allianz Arena vorbereitet.

