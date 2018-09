Erste Viertelfinals: Das bringt der Tag bei den US Open

New York Die US Open der Tennisprofis starten in die entscheidende Phase: An diesem Dienstag beginnen die Viertelfinals in New York. Spannung verspricht vor allem die Revanche für das French-Open-Endspiel.

Halbfinalisten gesucht: Mit den Duellen zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem sowie zwischen Juan Martin del Potro und John Isner beginnen bei den US Open die Herren-Viertelfinals.

Die US-Tennisfans drücken an diesem Dienstag neben Isner auch Serena Williams und Sloane Stephens die Daumen. Die langjährige Nummer eins der Welt spielt gegen die Tschechin Karolina Pliskova, Stephens trifft auf die Lettin Anastasija Sevastova.

Die Viertelfinalspiele am Dienstag:

RAFAEL NADAL (Spanien) - DOMINIC THIEM (Österreich) Der Weltranglisten-Erste und Titelverteidiger führt 7:3 im direkten Vergleich, zuletzt gewann Nadal Anfang Juni glatt im Finale der French Open in Paris. Zum ersten Mal seit 2011 hat er bei allen Grand-Slam-Turnieren in einem Kalenderjahr wieder das Viertelfinale erreicht. Dagegen steht Thiem am Tag nach seinm 25. Geburtstag zum ersten Mal bei den US Open unter den letzten Acht.

JUAN MARTIN DEL POTRO (Argentinien) - JOHN ISNER (USA) Zum insgesamt sechsten Mal und zum dritten Mal nacheinander ist Del Potro im Viertelfinale in New York dabei. 2009 holte er sogar den Titel. Bisher gab die Nummer drei der Welt in diesem Turnier noch keinen Satz ab. Gegen den 33-jährigen Isner führt der 29-Jährige im direkten Vergleich 7:4, im Achtelfinale der vergangenen French Open siegte Del Potro glatt.

SLOANE STEPHENS (USA) - ANASTASIJA SEVASTOVA (Lettland) Die Weltranglisten-Dritte und die Lettin standen sich auch im vorigen Jahr im Viertelfinale gegenüber. Stephens siegte im dritten Satz im Tiebreak und gewann am Ende das Turnier. Vor kurzem ließ sie der Weltranglisten-18. beim Turnier in Montreal keine Chance. Sevastova ist zum dritten Mal nacheinander im Viertelfinale dabei.

SERENA WILLIAMS (USA) - KAROLINA PLISKOVA (Tschechien) Bisher entschieden beide jeweils eine Begegnung zu ihren Gunsten. Zuletzt gab es dieses Duell vor zwei Jahren an gleicher Stelle im Halbfinale, damals siegte Pliskova. Die stark aufschlagende Tschechin verlor dann das Finale gegen Angelique Kerber. Serena Williams würde ihren 23 Grand-Slam-Titeln gern den ersten als Mutter hinzufügen.