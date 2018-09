Super-Bowl-Sieger Philadelphia gewinnt Auftakt gegen Atlanta

Philadelphia Die Philadelphia Eagles haben zum Saisonauftakt in der amerikanischen Football-Liga NFL einen knappen Heimsieg gefeiert. Der Titelverteidiger setzte sich im Eröffnungsspiel gegen die Atlanta Falcons mit 18:12 (3:6) durch.

Proteste beim Abspielen der Nationalhymne blieben aus, der TV-Sender NBC zeigte den neuen "Just Do It"-Werbesport mit Colin Kaepernick, der zuletzt für heftige Diskussionen und Verluste der Nike-Aktie geführt hatte. Nachdem beide Mannschaften in der ersten Halbzeit lediglich drei Field Goals verbuchen konnten, sorgte Running Back Jay Ajayi von den Eagles im dritten Viertel für den ersten Touchdown.

Die Gäste antworteten prompt: Nach einem abgefangenen Pass von Super-Bowl-MVP (wertvollster Spieler) Nick Foles konnte Falcons' Running Back Tevin Coleman das Ei in die Endzone befördern. Den anschließenden Extra-Punkt vergaben die Gäste allerdings.

Mit seinem zweiten Touchdown im Spiel avancierte Ajayi zum Matchwinner. Knapp zwei Minuten vor dem Ende sorge der 25-jährige Engländer für die 16:12-Führung der Gastgeber. Ein verwandelter Zwei-Punkt-Versuch durch Ajayi erhöhte Philadelphias Führung auf 18:12.