US-Open-Schiedsrichter: "Konzentriere mich auf Arbeit"

Zardar Nur eine Woche nach dem Skandal im Damen-Finale der US Open freut sich Tennis-Schiedsrichter Carlos Ramos auf seinen nächsten Einsatz. Er leitet das Davis-Cup-Halbfinale an diesem Wochenende zwischen Kroatien und USA in Zardar. Er konzentriere sich auf diese Begegnung, sagte Ramos der Nachrichtenagentur AP. Ramos hatte Serena Williams bei ihrer Endspiel-Niederlage gegen die Japanerin Naomi Osaka dreimal verwarnt und Williams am vergangenen Samstag in New York im zweiten Satz mit dem Spielabzug zum 3:5 bestraft. Williams hatte Ramos anschließend Sexismus vorgeworfen.

