Gelsenkirchen Borussia Dortmund hat zum Auftakt der neuen Saison in der Fußball-Champions-League einen späten Sieg gefeiert. Der BVB gewann am Abend beim FC Brügge in Belgien mit 1:0. Bundesliga-Rivale FC Schalke 04 kam dagegen nach zwischenzeitlicher Führung gegen den portugiesischen Meister FC Porto nicht über 1:1 hinaus.

