Tischtennis-Ass Boll erreicht EM-Finale

Alicante Timo Boll bei der Tischtennis-EM in Alicante das deutsche Halbfinal-Duell mit Patrick Franziska gewonnen und kann jetzt am Abend zum siebten Mal in seiner Karriere Europameister werden.

Der 37-jährige Rekord-Champion besiegte den elf Jahre jüngeren Aufsteiger dieser Saison nach einem 1:3-Satzrückstand noch mit 4:3. Auch im entscheidenden siebten Durchgang hatte Franziska bereits mit 7:3 geführt.

Das Bemerkenswerte an diesem Erfolg ist, dass Boll nach einer Halswirbel-Verletzung im Sommer nur mit Trainingsrückstand nach Spanien gereist war, während Franziska als Weltranglisten-16. gerade die beste Phase seiner Karriere erlebt. Der Endspiel-Gegner wird im zweiten Halbfinale zwischen dem Schweden Kristian Karlsson und dem Rumänen Ovidiu Ionescu ermittelt. Das Finale beginnt um 18.30 Uhr.