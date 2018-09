Schumacher schließt Spielberg-Gala mit Platz zwei ab

Spielberg Spitzenreiter Mick Schumacher hat den Sieg-Hattrick in Spielberg verpasst. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher schaffte es nach seinen Siegen gestern und heute Vormittag aber auch im dritten Formel-3-Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg als Zweiter aufs Podest. Der 19-Jährige musste sich nach fünf Siegen in Serie nur dem Russen Robert Schwartzmann geschlagen geben. In EM-Klassement baute Mick Schumacher seinen Vorsprung an der Spitze aber aus. Vor dem Final-Wochenende auf dem Hockenheimring hat Mick Schumacher 49 Punkte Vorsprung auf den Briten Daniel Ticktum.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder