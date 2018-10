München Skisprung-Weltmeister Severin Freund ist erstmals Vater geworden. Auf Facebook postete der 30-Jährige am Mittwoch ein Foto mit den Worten "It's a girl" und beschrieb den Schnappschuss mit: "Was wirklich zählt". Freund ist seit 2016 mit seiner Frau Caren verheiratet. Der Skispringer ist nach einem Kreuzbandriss im Trainingsaufbau.

