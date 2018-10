Dallas gewinnt erneut ohne Nowitzki - James weiter sieglos

Dallas Ohne den weiterhin verletzten Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Die Texaner gewannen in eigener Halle gegen die Chicago Bulls 115:109 (61:59).

Wesley Matthews war mit 20 Punkten Dallas erfolgreichster Werfer. Nachwuchstalent Luka Doncic (19 Punkte) und Neuzugang DeAndre Jordan (18 Punkte/16 Rebounds) überzeugten erneut aufseiten der Mavs. Der 26-jährige Würzburger Maxi Kleber steuerte zwölf Punkte bei. Für die Bulls war Zach LaVine mit 34 Punkten am erfolgreichsten.

Nationalspieler Daniel Theis kassierte mit den Boston Celtics hingegen eine Heimniederlage. Das Team von der Ostküste musste sich den Orlando Magic mit 90:93 (45:48) geschlagen geben. Celtics-Aufbauspieler Kyrie Irving kam dabei auf 22 Punkte, der 26-jährige Theis erzielte Punkte sieben Zähler und holte sechste Rebounds.

NBA-Superstar LeBron James und die Los Angeles Lakers warten weiter auf ihren ersten Saisonerfolg. Gegen die San Antonio Spurs zogen die Kalifornier mit 142:143 (60:65, 128:128) nach Verlängerung den Kürzeren. Zwar schickte James das Spiel mit einem verwandelten Dreier 2,4 Sekunden vor dem Ende in die Verlängerung, doch in der entscheidenden Phase der Overtime vergab der dreifache NBA-Champion zwei Freiwürfe. Der 33-Jährige hatte am Ende 32 Punkte, 14 Assists und acht Rebounds zu Buche stehen.

Die Deutschen Moritz Wagner und Isaac Bonga standen nicht im Aufgebot der Lakers. Der 18 Jahre alte Aufbauspieler Bonga wurde wie erwartet vorerst zu den South Bay Lakers in die G-League geschickt. In der NBA-Entwicklungsliga soll der ehemalige Frankfurter beim Partnerclub Spielpraxis sammeln soll.