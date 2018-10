Nürnberg Angreifer Sébastien Haller hat Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg einen Punkt gerettet. Der Franzose schaffte beim 1:1 in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch den späten Ausgleich für die Hessen. Zuvor hatte Adam Zrelak für Nürnberg getroffen. Mit nun 14 Punkten bleibt die Eintracht von Trainer Adi Hütter Tabellensiebter. Nürnberg verpasste den dritten Saisonsieg und damit auch den Anschluss an das Mittelfeld.

