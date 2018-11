Leipzig Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat mit erfrischendem Angriffs-Fußball den schwachen WM-Gastgeber Russland mit 3:0 bezwungen. Leroy Sané und Niklas Süle mit ihren Premierentoren im DFB-Trikot sowie Serge Gnabry erzielten die Treffer für die stark verjüngte Auswahl von Bundestrainer Löw in Leipzig. Die Deutschen schossen sich damit für die wichtige Partie in der Nations League am Montag gegen die Niederlande warm.

