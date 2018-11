Abu Dhabi Fünffach-Weltmeister Lewis Hamilton ist am Freitag beim Auftakttraining zum Formel-1-Finale in Abu Dhabi mit der Nummer 1 auf seinem Mercedes auf die Strecke gefahren. Der alte und neue Champion trug zudem einen goldenen Helm. Hamilton hatte sich den Titel bereits im drittletzten Saisonrennen in Mexiko gesichert. Seine persönliche Startnummer ist die 44. Die 1 für den Weltmeister war zunächst nur auf der Nase des Wagens angebracht.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder