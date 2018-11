Schweinsteiger hängt ein weiteres Jahr in Chicago dran

Chicago (dpa) – Chicago ist für Bastian Schweinsteiger zur neuen Heimat geworden. Trotz einer enttäuschenden Saison will der Ex-Weltmeister weiter für den MLS-Club Fire spielen und hat für die kommende Spielzeit den Titel in der nordamerikanischen Profi-Liga als Ziel ausgegeben. "Ich glaube an den Club, und ich glaube, dass wir Meister werden können", schrieb Schweinsteiger. Der 34-Jährige hatte zunächst gezögert. Nun verkündete er, dass er mindestens noch eine weitere Saison für Chicago auf dem Platz stehen wird.