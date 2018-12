Bayern siegt dank Gnabry - Dortmund bezwingt Freiburg

Berlin Borussia Dortmund gibt sich in der Bundesliga weiter keine Blöße. Gegen Freiburg reicht auch ein mittelprächtiger Auftritt. Die Bayern indes bejubeln dank Doppelpacker Serge Gnabry einen Erfolg in Bremen.

Der FC Bayern hat mit Trainer Niko Kovac einen weiteren Schritt aus der sportlichen Krise geschafft. Die Münchner gewannen mit 2:1 (1:1) bei Werder Bremen und verbesserten sich vorerst auf Platz drei der Fußball-Bundesliga.

Souveräner Spitzenreiter bleibt Borussia Dortmund. Der BVB hat nach einem glanzlosen 2:0 (1:0)-Arbeitssieg gegen den SC Freiburg weiter neun Punkte Vorsprung vor den Bayern.

Am anderen Ende der Tabelle rutschte Hannover 96 durch ein 0:2 (0:1) gegen Hertha BSC auf den vorletzten Platz ab. Der VfB Stuttgart verschaffte sich mit einem 1:0 (1:0) gegen den FC Augsburg indes etwas Luft und liegt nun auf Rang 15. Geprägt wurden die Samstagspartien des 13. Spieltags von einem Stimmungsboykott der Ultras in der ersten Halbzeit, mit denen die Fans gegen Anstoßzeiten unter der Woche in allen Ligen protestierten.

Vier Tage nach dem 5:1 gegen Benfica Lissabon wollten die Bayern auch in der Bundesliga den Weg aus der Ergebniskrise finden. "Wir haben viel miteinander gesprochen und versucht, Probleme anzusprechen", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. In Bremen erwischten die Münchner einen guten Start und gingen verdient durch Serge Gnabry in der 20. Minute in Führung.

Doch nach einer halben Stunde verloren die Bayern einmal mehr ihre Linie. Yuya Osakos Kopfballtor in der 33. Minute brachte Gäste-Coach Kovac mächtig in Rage. Erneut Gnabry (50.) brachte den Rekordmeister kurz nach der Pause zurück in die Spur. Werder verlor zudem kurz vor Schluss Abwehrspieler Niklas Moisander mit Gelb-Rot.

Liga-Primus Dortmund ließ nach der ärgerlichen Nullnummer gegen Brügge auch gegen Freiburg zunächst eine Reihe guter Chancen aus. Dann sorgte Kapitän Marco Reus per Foulelfmeter (40.) für die Erlösung, es war bereits sein neunter Saisontreffer. In der Nachspielzeit machte Superjoker Paco Alcácer alles klar.

In Hannover wird die Lage für Trainer André Breitenreiter immer ungemütlicher. Jordan Torunarigha (44.) und Vedad Ibisevic (73.) schossen die Hertha zum Sieg und die Niedersachsen noch tiefer in den Abstiegskampf.

Ein wenig durchatmen können dagegen die Stuttgarter. Dank des Treffers von Anastasios Donis (39.) gelang gegen Augsburg der zweite Sieg unter Trainer Markus Weinzierl.