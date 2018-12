Augsburg Der VfL Wolfsburg bleibt in der Fußball-Bundesliga auf Erfolgskurs. Das Team von Trainer Bruno Labbadia gewann mit 3:2 beim FC Augsburg und beendet die Hinrunde auf einem Europa-League-Platz. Den späten Siegtreffer für die Wölfe erzielte Yannick Gerhardt in der 89. Minute. Augsburg geht als Tabellen-15. in die Winterpause.

