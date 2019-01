Kerber marschiert am Geburtstag souverän ins Achtelfinale

Melbourne Angelique Kerber hat bei den Australian Open ohne Probleme das Achtelfinale erreicht. Die Titelträgerin von 2016 gewann an ihrem 31. Geburtstag 6:1, 6:0 gegen die Australierin Kimberly Birrell.

Die 240. der Tennis-Weltrangliste war dank einer Wildcard dabei und überraschend in die dritte Runde in Melbourne eingezogen. Wimbledonsiegerin Kerber trifft nach dem Erfolg über die 20-Jährige am Sonntag auf die Amerikanerin Danielle Collins, die in der ersten Runde Julia Görges bezwungen hatte. Erst am Samstag bestreitet Alexander Zverev ab 09.00 Uhr MEZ sein Drittrundenspiel gegen den Australier Alex Bolt.