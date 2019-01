Kai Häfner rückt in WM-Kader der deutschen Handballer

Köln Linkshänder Kai Häfner rückt kurz vor Beginn der Hauptrunde der Heim-WM in den Kader der deutschen Handballer. Der Europameister von 2016 ersetzt in dem 16 Spieler umfassenden WM-Kader ab sofort den 21-jährigen Franz Semper, wie der Deutsche Handballbund mitteilte. Häfner wird damit schon am Samstagabend im ersten Hauptrundenspiel gegen Island zum deutschen Aufgebot gehören. Wegen einer Zerrung von Routinier Steffen Weinhold trainiert der 29-Jährige bereits seit Mittwoch mit der DHB-Auswahl. Weinhold ist laut Mitteilung nun aber bereit für die zweite Turnierphase.