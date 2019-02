Rebensburg verpatzt WM-Test: Aus bei Maribor-Riesenslalom

Maribor Viktoria Rebensburg ist beim Weltcup-Riesenslalom von Maribor im ersten Durchgang ausgeschieden und hat ihre Generalprobe für die Weltmeisterschaften völlig verpatzt.

Die beste deutsche Skirennfahrerin verpasste am Freitag nach nur wenigen Sekunden wegen eines Fahrfehlers ein Tor; es war der zweite Ausfall in ihrer Paradedisziplin in diesem Winter. Die 29-Jährige reist damit ohne Saisonsieg zum Höhepunkt ins schwedische Are, wo sie am Dienstag im Super-G den ersten WM-Einsatz hat. Bis dahin muss sie zwei Rennausfälle nacheinander verarbeiten: Rebensburg war auch beim Weltcup-Super-G am Samstag in Garmisch-Partenkirchen ausgeschieden.