Doll ändert Aufstellung von Hannover auf sechs Positionen

Hannover Vor seinem ersten Spiel als Trainer von Hannover 96 hat Bundesliga-Rückkehrer Thomas Doll die Aufstellung seines neuen Teams auf gleich sechs Positionen verändert.

Beim Heimspiel gegen RB Leipzig stehen am Freitagabend die Profis Julian Korb, Walace, Pirmin Schwegler, Florent Muslija, Takuma Asano und Jonathas neu in der Anfangsformation des Tabellenvorletzten. Der frühere HSV-Spieler und -Trainer Doll hatte den Club aus Hannover nach dem vergangenen Spieltag als Nachfolger von André Breitenreiter übernommen. Zuletzt hatte der 52-Jährige in der Saison 2007/08 als Trainer von Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga gearbeitet.