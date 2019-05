Rummenigge zu Sané-Wechsel: "Wir werden es versuchen"

München Fußball-Rekordmeister FC Bayern München geht bei einem möglichen Transfer von Nationalspieler Leroy Sané weiter in die Offensive. "Wir werden es versuchen", kündigte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei einer Veranstaltung der "Bild" in Berlin an. Aber: "Ob es gelingt, kann ich nicht versprechen." Tags zuvor hatte auch Vereinspräsident Uli Hoeneß bestätigt, den 23-Jährigen von Manchester City holen zu wollen. Hoeneß bezeichnete die Chance auf einen Transfer Sanés nach München als eher gering.

