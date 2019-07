Bayern im Wettkampfmodus: Glamour-Doppeltest vor Supercup

München Nach der US-Werbereise steht für den FC Bayern der erste Heim-Auftritt an. Beim Audi Cup will sich der Rekordmeister gegen namhafte Gegner Schwung holen für die finale Phase der Saisonvorbereitung. Auch bei den Transfers könnte es Bewegung geben.

Mit einem Doppeltest schaltet der FC Bayern zum Ausklang der Sommerpause langsam in den Wettkampf-Modus - und auch auf dem Transfermarkt soll es endlich konkret werden.

Während der deutsche Fußball-Rekordmeister in Schwung kommen will für das erste Prestige-Duell am Samstag in Dortmund, stehen die Münchner in den Verhandlungen um Nationalspieler Leroy Sané vor einer größeren Herausforderung. Niko Kovac aber ist guter Dinge. "Ich bin sehr zuversichtlich", sagte der Bayern-Coach vor dem ersten Spiel des Audi Cups am Dienstag (20.30 Uhr/ZDF) gegen Fenerbahce Istanbul und ergänzte forsch: "Davon gehe ich aus, dass wir ihn bekommen können."

Der deutsche Double-Champion hat zwar eine erfolgreiche US-Tour hinter sich. In der Öffentlichkeit waren zuletzt aber vor allem die noch ausstehenden Hochkaräter-Einkäufe und der angebliche Rückzug von Vereinspatron Uli Hoeneß die Topthemen. Es kann den Bayern also nur recht sein, dass mit den Partien gegen Fenerbahce und einen Tag danach gegen Champions-League-Rekordsieger Real Madrid oder Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur der Fußball wieder in den Fokus rückt.

"Früher haben wir auf Dorfplätzen gespielt, jetzt spielen wir schon Vorbereitungsspiele gegen Topmannschaften. Das bringt uns selbst in eine gute Position", sagte Coach Kovac vor den Freundschaftsspielen mit Glamour-Faktor in der heimischen Allianz Arena. Nachdem die Offensive bei der Promo-Tour in Amerika bereits gut funktioniert hatte - unter anderem wurde Real mit 3:1 bezwungen - will er in der Abwehr eine Steigerung sehen. "Wir wissen, dass schon noch etwas zu tun ist", räumte auch der 2014er Weltmeister Thomas Müller ein.

Mit einer knackigen Einheit intensivierte Kovac am Sonntag das Training seines Teams, den Ertrag will er spätestens im Supercup gegen Borussia Dortmund am Wochenende sehen. Danach steht noch ein Trainingslager am Tegernsee an, ehe der Saisonauftakt im DFB-Pokal in Cottbus und in der Bundesliga daheim gegen Hertha BSC folgen.

"Wir müssen vom ersten Spieltag an da sein, es geht schon mit dem Supercup los, um da ein Zeichen zu setzen", kündigte Abwehrchef Niklas Süle an. Nach den Weggängen von Mats Hummels und Rafinha bekommt der Nationalspieler zwei französische Weltmeister zur Seite gestellt, wobei Lucas Hernández wegen einer Verletzung noch nicht ins Teamtraining eingestiegen ist. Sein Heimdebüt wird daher vorerst nur der aus Stuttgart verpflichtete Benjamin Pavard geben.

Auf Sané als möglichen Königstransfer dieses Sommers warten die Bayern-Fans bislang noch vergeblich. Obwohl es Berichten zufolge lange keinen Kontakt zum 23 Jahre alten Profi von Manchester City gab, lässt Kovac die Anhänger von einem Deal mit Sané, den Lothar Matthäus im "Kicker" die "1a-Lösung" für die Offensive nannte, träumen.

"Leroy ist ein toller Fußballer, der das in England, aber auch in der Nationalmannschaft bewiesen hat", sagte Kovac dem ZDF am Sonntag. "Den möchten wir! Und unser Club, unsere Vereinsführung ist dort sehr engagiert hintendran." In der heutigen Zeit seien solche Deals aber nicht einfach, ergänzte Kovac, "sonst wäre es schon durch."