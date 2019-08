Ducksch beschert Hannover ersten Sieg - Aue verliert

Düsseldorf Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat dank Stürmer Marvin Ducksch den ersten Saisonsieg gefeiert. Beim 3:0 (1:0)-Auswärtserfolg gegen den punktlosen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden glänzte der 25-Jährige als Torschütze (28. und 77. Minute/Foulelfmeter) sowie als Torvorbereiter (57.).

Auch der VfB Stuttgart feierte am Samstag einen Sieg, setzte sich nach dem späten Tor von Nicolas Gomez (90.) mit 2:1 gegen den weiterhin sieglosen FC St. Pauli durch. Unterdessen ist die Serie von Erzgebirge Aue beendet: Die mit zwei Siegen optimal in die Saison gestarteten Sachsen verloren am dritten Spieltag bei Arminia Bielefeld mit 1:3 (0:1).