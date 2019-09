Deutsche Basketballer scheitern in WM-Vorrunde

Shenzhen. Die deutschen Basketballer haben sich bei der WM in China kräftig blamiert und sind bereits in der Vorrunde gescheitert. Das Team um NBA-Profi Dennis Schröder verlor auch die zweite Gruppenpartie gegen den Außenseiter Dominikanische Republik mit 68:70 und verpasste damit die direkte Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio. Mit einem 103:64-Sieg über Jordanien besiegelte Deutschland-Bezwinger Frankreich das endgültige Aus für die WM-Hoffnungen der Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl.