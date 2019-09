Nagelsmanns Mission: Premieren-Sieg in der Champions League

Rekordstart in der Liga, Tabellenführer, Titelkandidat: Julian Nagelsmann hat in seiner erst zweieinhalb Monate dauernden Amtszeit bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig bereits einiges erreicht.

Doch vor dem Start in die Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) bei Benfica Lissabon treibt den Trainer etwas ganz anderes um. Nagelsmann ist in der Königsklasse noch ohne Sieg.

"Für mich als Trainer geht es darum, endlich mal ein Spiel zu gewinnen. Das ist mir noch nicht geglückt", sagt der 32-Jährige. In der vergangenen Saison spielte Nagelsmann mit Hoffenheim in der Königsklasse gegen Manchester City, Olympique Lyon und Schachtjor Donezk und hatte am Ende der Gruppenphase Platz vier mit drei Unentschieden und drei Niederlagen in der Bilanz stehen.

Als der RB-Flieger am Montagmittag Richtung Portugal abhob, waren die Ziele höher gesteckt. Leipzig will die Gruppenphase überstehen und die eigene Weiterentwicklung vorantreiben. Mit Auftaktgegner Benfica, Zenit St. Petersburg und Lyon hat Leipzig erneut eine machbare Gruppe erwischt. Das war schon bei der Premiere in der Champions League vor zwei Jahren so, doch damals erstarrten die vielen Europapokal-Frischlinge beim Klang der Königsklassen-Hymne vor Ehrfurcht und retteten am Ende immerhin Gruppenplatz drei - die Qualifikation für die Europa League.

Dass das am Dienstag anders wird, dafür haben indirekt die Bayern gesorgt. Denn der Punktgewinn beim 1:1 gegen den Rekordmeister ließ die Zuversicht der RB-Profis weiter steigen. "Natürlich gibt das Selbstvertrauen, wenn man gegen einen Top-Gegner so spielt. Viele von den Tugenden müssen wir auch am Dienstag in der hitzigen Atmosphäre gegen einen absoluten Top-Gegner zeigen", sagte Kapitän Willi Orban.

Das 65 000 Zuschauer fassende Estadio da Luz dürfte dank der leidenschaftlichen Benfica-Fans zum Hexenkessel werden. Kein Problem für die Leipziger. "In der Bundesliga herrscht in vielen Stadien auch eine gute Stimmung. Das wird für uns keine Rolle spielen", sagte Torwart Peter Gulacsi und warnte: "Das ist eine technisch sehr starke Mannschaft, die auch körperlich robust ist. Sie sind gewohnt, Spiele zu kontrollieren. Wir müssen sie stören und unter Druck setzen."

Benfica startet mit einer erfolgreichen Generalprobe in die Königsklasse. Am Samstagabend wurde Gil Vicente 2:0 bezwungen, nicht mehr als ein Pflichtsieg für den 37-maligen Meister. Im Sommer hat Benfica in Joao Felix zwar seinen Jungstar an Atletico Madrid verloren, wurde dafür aber mit 126 Millionen Euro entschädigt. Zumal der Kern des Teams ansonsten zusammenblieb und vor allem offensiv verstärkt wurde.

Dies ist auch eine der wenigen Parallelen zu Leipzig. Für RB werden am Dienstagabend fast nur Profis auflaufen, die bereits im ersten Champions-League-Spiel der Clubgeschichte am 13. September 2017 auf dem Platz standen. Damals spielte Leipzig 1:1 gegen die AS Monaco. In Lissabon soll es möglichst mehr als ein Punkt werden.