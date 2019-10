Funkel verliert mit Fortuna bei Jubiläumsspiel in Berlin

Berlin. Hertha BSC hat in der Fußball-Bundesliga den dritten Sieg in Serie verbucht und Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel das Jubiläum verdorben. Die Berliner siegten 3:1 bei Funkels 500. Spiel als Coach in der Bundesliga. Die Berliner stehen nach sieben Spielen mit zehn Punkten auf Platz zehn, Düsseldorf belegt mit vier Punkten Rang 14.