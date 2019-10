Bayern wenden mit 2:1 in Bochum Blamage im Pokal ab

Bochum. Titelverteidiger Bayern München ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals nur knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt. Die Münchner gewannen nach einer lange Zeit desolaten Leistung noch mit 2:1 beim Fußball-Zweitligisten VfL Bochum. Ein Eigentor von Alphonso Davies hatte die Bochumer in Führung gebracht, die bis zehn Minuten vor Schluss hielt. Dann verhinderten Serge Gnabry und der eingewechselte Thomas Müller das peinliche Aus des Rekord-Pokalsiegers.