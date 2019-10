Brandt lässt Favre durchatmen – Kiel nach Elfmetern raus

Berlin Hertha rettet sich gegen Dresden. RB feiert Kantersieg in Wolfsburg. Verl schafft nächste Sensation. Torhüterdrama in Kaiserslautern.

Doppelpacker Julian Brandt hat seinem Trainer Lucien Favre die dringend benötigte Atempause verschafft und Borussia Dortmund ins Achtelfinale des DFB-Pokals geschossen. Der Nationalspieler führte den BVB mit zwei späten Treffern noch zum 2:1 (0:0)-Sieg gegen Favres Ex-Klub Borussia Mönchengladbach – für den Schweizer Trainer brachte auch das nächste Rendezvous mit der alten Liebe ein Happy End, zehn Tage zuvor hatte Dortmund sich schon in der Liga (1:0) durchgesetzt.

„Wir hatten wieder schludrige Phasen drin, aber am Ende haben wir es gut gemacht“, sagte Brandt nach dem erlösenden Sieg vor 79.800 Zuschauern: „In diesem Stadion sind schon viele Dinge passiert, und dass man hier ein Spiel drehen kann, ist allen bewusst.“

Brandt dreht Spiel für BVB

Brandt (77./80.) hatte das Spiel innerhalb von vier Minuten gedreht und den BVB zum neunten Mal in Folge ins Achtelfinale des Pokal-Wettbewerbs geschossen. Für den Bundesliga-Tabellenführer Gladbach platzte der Traum vom vierten Pokalsieg trotz der Führung durch Marcus Thuram (71.) dagegen. In der hektischen Schlussphase sah Gladbachs Trainer Marco Rose die Rote Karte wegen Meckerns (90.+1).

Dabei hatte es für den angezählten Favre vor der Begegnung weitere schlechte Nachrichten gegeben. Der Schweizer musste Kapitän Marco Reus (muskuläre Probleme), Abwehrchef Mats Hummels (Magen-Darm-Infekt) und wie schon im Revierderby am vergangenen Samstag bei Schalke 04 (0:0) Torhüter Roman Bürki (Infekt) ersetzen. Torjäger Paco Alcacer stand nach seinen Achillessehnen- und Wadenproblemen immerhin erstmals wieder im Kader.

Hertha rettet sich gegen Dresden im Elfmeterschießen

Kraftakt vor dem Derby: Fußball-Bundesligist Hertha BSC darf nach einem packenden Elfmeter-Krimi weiter vom Pokalfinale im heimischen Olympiastadion träumen, hat vor dem Stadtduell bei Union Berlin aber viel aufzuarbeiten. Am Mittwochabend bezwangen lange Zeit abschlussschwache Hauptstädter den abstiegsbedrohten Zweitligisten Dynamo Dresden in der zweiten Runde des DFB-Pokals nach zweimaligem Rückstand noch mit 5:4 im Elfmeterschießen. Nach 120 wilden Minuten hatte es 3:3 (2:2, 0:1) gestanden.

Vor 70.429 Zuschauern, alleine 30.000 davon aus Dresden angereist, trafen Dodi Lukebakio (48.) und Ondrej Duda (85., Foulelfmeter) in der regulären Spielzeit für die Hertha. Dynamo-Stürmer Moussa Koné (36.) hatte einen starken Konter des Underdogs zum Führungstreffer genutzt, der Ex-Berliner Patrick Ebert (90., Foulelfmeter) rettete Dresden in die Verlängerung. Dann schnupperte Dynamo dank Luka Stor (108.) an der Überraschung, doch Jordan Torunarigha (120.+3) glich in letzter Sekunde erneut aus.

Im Elfmeterschießen parierte Hertha-Keeper Thomas Kraft gegen Jannik Müller und Kevin Ehlers. Der Treffer von Marko Grujic brachte dann die Entscheidung zugunsten der Berliner, die nun am 4./5. Februar im Achtelfinale stehen. Der Hertha ist damit nicht nur die Generalprobe für das Derby bei Union am Sonnabend gerade so geglückt, sie schielt auch auf die erste Teilnahme am Endspiel in ihrer Heim-Arena (23. Mai 2020). Das Finale wird dort seit 1985 ausgetragen, bislang haben nur die Hertha-Amateure 1993 den Einzug geschafft.

Düsseldorf mit erfolgreicher Derby-Generalprobe

Fortuna Düsseldorf hat eine erfolgreiche, aber glanzlose Generalprobe für das erste rheinische Bundesliga-Derby seit 23 Jahren gegen den Erzrivalen 1. FC Köln gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel zog durch ein äußerst mühevolles 2:1 (1:1) gegen Zweitligist Erzgebirge Aue ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein und schöpfte damit nach zuletzt überwiegend schwachen Vorstellungen in der Liga immerhin etwas Selbstvertrauen für das richtungweisende Kellerduell gegen die punktgleichen Geißböcke, die sich im Pokal beim Regionalligisten 1. FC Saarbrücken (2:3) bis auf die Knochen blamiert hatten.

Rouwen Hennings per Foulelfmeter (45.) und Kasim Adams (75.) schossen die Rheinländer in die nächste Runde. Florian Krüger hatte die Gäste in der 12. Minute in Führung gebracht.

Leipzig feiert Kantersieg in Wolfsburg

RB Leipzig feierte einen Kantersieg beim VfL Wolfsburg. Foto: Peter Steffen / dpa

Bundesligist RB Leipzig ist mit einem Kantersieg ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen und hat dem VfL Wolfsburg die erste Pflichtspielniederlage der Saison beigebracht. Die Leipziger Profis antworteten mit einem beeindruckenden 6:1 (1:0) in Wolfsburg auf die jüngste Kritik von Sportdirektor Markus Krösche und Trainer Julian Nagelsmann, die Wölfe indes hatten im Pokal nie höher verloren.

Nach zuletzt vier Ligaspielen ohne Sieg hatten Krösche und Nagelsmann der Leipziger Mannschaft Defizite in den Bereichen Zweikampfhärte und Kampfgeist attestiert, dies nahm sich das Team offenbar zu Herzen: Schon dem Eigentor von Jeffrey Bruma (13.) ging großer Einsatz von RB-Kapitän Willi Orban voraus.

In der zweiten Hälfte schlug der Champions-League-Teilnehmer die Wölfe mit seinem gefürchteten Umschaltspiel: Timo Werner legte für Marcel Sabitzer (55.) und Emil Forsberg (58.) auf, Konrad Laimer (61.) und Werner (68./88.) erhöhten auf 6:0, ehe Wout Weghorst (89.) der Ehrentreffer gelang. 1:6 hatte Wolfsburg im DFB-Pokal zuvor nur bei Bayern München (2013) und bei Eintracht Frankfurt (1989) sowie gegen den 1. FC Köln (1991) verloren.

Bremen gegen Heidenheim ohne Probleme

Ohne große Probleme konnte sich Werder Bremen gegen Zweitligist Heidenheim behaupten. Foto: Carmen Jaspersen / dpa

Einen souveränen Sieg feierte auch Werder Bremen, der Halbfinalist der Vorsaison berauschte sich beim 4:1 (4:1) gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim über 45 Minuten am eigenen Power-Fußball. Bremen machte schon in den ersten 20 Minuten klar, dass eine Wiederholung des Pokal-Aus gegen den damaligen Drittligisten Heidenheim (2011) keine Option war.

Milot Rashica (5.) mit seinem fünften Pokal-Treffer in fünf Spielen nacheinander, Leonardo Bittencourt (11.) und Davy Klaassen (18.) sorgten für drei schnelle Tore. Marco Friedl (41.) erhöhte auf 4:0, Heidenheims Klub-Ikone Marc Schnatterer (45+1.) verkürzte per Handelfmeter.

Augsburg-Schreck Verl feiert gegen Kiel nächste Sensation

Der SC Verl hat als zweiter Regionalligist überrascht und nach einem Elfmeter-Krimi das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Die Ostwestfalen bezwangen den Zweitligisten Holstein Kiel nach neun Runden im Elfmeterschießen mit 8:7 und zogen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die Runde der letzten 16 ein. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Zum Helden im Elfmeterschießen wurde Torhüter Robin Brüseke, der die Schüsse von Emmanuel Iyoha und Phil Neumann parierte. Das 20 Jahre alte Eigengewächs Jan Schöppner verwandelte entscheidend.

Verl hatte in der ersten Runde Bundesligist FC Augsburg 2:1 besiegt. 1980 hatten die Ostwestfalen schon einmal die 3. Runde erreicht, diese wurde damals aber mit 32 Mannschaften ausgespielt. Die enttäuschenden Kieler verpassten den sechsten Einzug ins Achtelfinale den zweiten in Folge.

U21-Nationalspieler Janni Serra hatte Kiel in Führung gebracht (13.). Nico Hecker (45.+1) war für die Ostwestfalen aus Verl erfolgreich, die zuvor den Erstligisten FC Augsburg mit 2:1 ausgeschaltet hatten und neben dem am Dienstag gegen Bundesligist Köln erfolgreichen 1. FC Saarbrücken einziger Viertligist in der zweiten Runde waren.

Torhüterdrama in Kaiserslautern

Ins Achtelfinale zog zudem Drittligist 1. FC Kaiserslautern ein, der eine dramatische Partie gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg ebenfalls im Elfmeterschießen mit 6:5 (2:2, 2:2, 1:1) gewann. Den letzten Treffer im Elfmeterschießen erzielte Kaiserslauterns Andri Runar Bjarnason. FCK-Keeper Lennart Grill parierte im Anschluss den Versuch von Tim Handwerker.

Die Torhüter schrieben vor 21 714 Zuschauern die Geschichten des Spiels: Weil sich Nürnbergs Keeper Patric Klandt verletzte, als das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft war, musste Enrico Valentini nach 116 Minuten zwischen die Pfosten. Einen Elfmeter parierte er jedoch nicht.

Fast wäre zuvor Grill zur tragischen Figur des Spiels geworden. Der U21-Nationalkeeper übersah in der 89. Minute den hinter ihm lauernden Michael Frey, der ihm den Ball vom Fuß nahm und zum 2:2 ins leere Tor schob. Zwei Elfmetertore von Timmy Thiele (8./74.) brachten die Pfälzer zuvor jeweils in Führung. Den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich hatte Lukas Jäger (15.) erzielt.

Die Pfälzer ziehen damit erstmals seit der Saison 2014/2015 wieder ins Achtelfinale des Pokalwettbewerbs ein und sind in diesem Jahr der letzte verbliebene Drittligist. Nürnberg scheiterte letztmals vor drei Jahren in der 2. Runde.