Kaymer erstmals nicht beim Saisonfinale der Europa-Tour

Sun City. Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat zum ersten Mal in seiner Profi-Karriere das Saisonfinale der European Tour in Dubai verpasst.

Der 34-Jährige aus Mettmann beendete das Turnier im südafrikanischen Sun City mit insgesamt 288 Schlägen auf dem geteilten 21. Rang. In der Jahreswertung der Europa-Tour, dem Race to Dubai, belegt der zweimalige Major-Sieger den 68. Platz. Nur die besten 50 Spieler dürfen beim letzten Turnier der Saison abschlagen, das ab diesem Donnerstag in Dubai ausgespielt wird.

Seit der Einführung des Race to Dubai im Jahr 2009 hatte sich Kaymer immer für das Finale am Saisonende qualifiziert. 2010 beendete die ehemalige Nummer eins der Welt die europäische Rangliste auf dem ersten Platz.

Den Sieg bei dem mit 7,5 Millionen Dollar dotierten Event im Gary Player Country Club sicherte sich Europas Ryder-Cup-Held Tommy Fleetwood. Der 28 Jahre alte Engländer setzte sich im Stechen am ersten Extraloch gegen den Schweden Marcus Kinhult durch. Nach vier Runden lagen beide Spieler mit jeweils 276 Schlägen an der Spitze, so dass der Sieg in einem Playoff ausgespielt werden musste. Für seinen fünften Erfolg auf der European Tour erhielt Fleetwood ein Preisgeld von 2,5 Millionen Dollar.