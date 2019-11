Baseball-Star Kepler will starke Vorsaison bestätigen

Berlin. Baseball-Profi Max Kepler will seine starken Leistungen in der kommenden Spielzeit bestätigen.

Nachdem er in der vergangen Saison in der höchsten amerikanischen Baseball-Liga (MBL) den Ball 36-Mal aus dem Stadion geschlagen hat, will er dieses Gefühl in der kommenden mindestens genauso oft erleben, wie der 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Es gibt kaum etwas Schöneres, als den Ball mit dem Schläger perfekt zu treffen."

So langsam müsse er deshalb wieder den Fokus auf die kommende Saison richten, die im März 2020 beginnt, sagte der gebürtige Berliner in Diensten der Minnesota Twins. "Ich werde jetzt mit dem Krafttraining einsteigen, um wieder etwas zuzulegen. Während einer Saison zehrt man von diesen Grundlagen." Danach werde er versuchen, weiter an seiner Schnelligkeit zu feilen. "Da kommen viele 100-Meter-Sprints auf mich zu", sagte Kepler schmunzelnd.